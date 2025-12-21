وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة إلى مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لمتابعة تسجيل وتحديث بيانات المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل بلجان سير امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026.

وأوضحت الوزارة، في خطاب رسمي، أن أعداد المسجلين حاليًا على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك أقل من العدد المستهدف بكل مديرية، مشددة على ضرورة حث جميع من تنطبق عليهم شروط الترشح على سرعة تحديث بياناتهم وطباعة استمارات الترشيح خلال المواعيد المحددة.

تحذير من المساءلة

وأكدت الوزارة أنه سيتم مساءلة كل من لم يقم بالتسجيل أو تحديث بياناته رغم انطباق شروط الترشح عليه، وذلك في إطار الحرص على تسهيل إدارة الامتحانات وضمان سيرها بانضباط وتنظيم داخل اللجان.

وشددت التوجيهات على ضرورة مخاطبة مديري ووكلاء المدارس الثانوية (بنين وبنات)، ومديري ووكلاء المدارس الإعدادية (بنين فقط)، للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مع التأكيد على مراجعة كشوف البيانات التي سبق إرسالها من كل مديرية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الوزارة لتحقيق العدد المستهدف من رؤساء ومراقبي اللجان، وضمان انتظام امتحانات الثانوية العامة دون معوقات، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للعاملين باللجان على مستوى الجمهورية.

