أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية، بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4594 لسنة 2025، بشأن صرف حافز تدريس وحافز إدارة مدرسية إضافي لبعض أعضاء هيئة التعليم، بواقع 1000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول نوفمبر 2025 ولمدة ثمانية أشهر حتى 30 يونيو 2026.

وأكدت الوزارة في خطابها، على ضرورة قيام المختصين بالمديريات بسرعة اتخاذ إجراءات صرف الحوافز الإضافية، على أن يتم الصرف بالتزامن مع مواعيد صرف المرتبات الشهرية، وفق الضوابط والشروط المنظمة للصرف.

وجاء ذلك بعد ورود شكاوى من بعض المديريات التعليمية بشأن تأخر صرف الحافز الي المستحقين، بالرغم من قيام وزارة المالية بإجراء التعديلات الموازنية اللازمة على منظومة GFMIS.

وطالبت الوزارة المديريات بسرعة إعداد كشوف الاستحقاق الي المعلمين ومديري ووكلاء المدارس، وإرسالها إلى الوحدات الحسابية لصرف مستحقاتهم، تحت مسئولية مدير عام الشئون المالية بالمديرية، حرصًا على عدم تأخر الحوافز ودرء أي شكاوى من المستفيدين.

