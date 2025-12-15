توضيح مهم من التعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات

كتب- أحمد الجندي:

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار بشأن آليات سداد المصروفات الدراسية في المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات، مؤكدة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعمليات السداد ورد المبالغ، وذلك حفاظًا على حقوق أولياء الأمور وضمانًا لانتظام العملية التعليمية.

استكمال سداد المصروفات للطلاب

أوضحت الوزارة، أن الطلاب الذين سبق لهم سداد جزء من المصروفات الدراسية بالمدارس الرسمية لغات، يتم إخطارهم بضرورة استكمال باقي المبلغ المستحق داخل المدرسة، وذلك في حال عدم إتمام السداد عبر المنافذ الرسمية التي حددتها الوزارة مسبقًا.

رد المبالغ المسددة بالمدارس

أكدت وزارة الرتبية والتعليم، أنه في حال قيام الطالب بسداد المصروفات الدراسية كاملة داخل المدرسة، ثم سدد لاحقًا نفس القيمة مرة أخرى من خلال مكاتب البريد أو الجهات المعتمدة من قبل الوزارة، تلتزم المدرسة برد المبالغ التي تم تحصيلها داخلها، وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها.

آلية السداد للطلاب غير المسددين

أشارت الوزارة، إلى أن الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصروفات الدراسية حتى تاريخه بأي جهة، يتعين عليهم السداد من خلال المنافذ الرسمية التي أعلنت عنها الوزارة سابقًا، مع التشديد على حظر تحصيل أي مبالغ مالية تتعلق بالمصروفات الدراسية أو قيمة الكتب من خلال المدارس.

سداد مصروفات طلاب المرحلة الثانوية

فيما يخص طلاب المرحلة الثانوية، أكدت الوزارة، أن سداد المصروفات الدراسية يتم حصريًا من خلال المدرسة، وفقًا للضوابط المحددة لكل مرحلة تعليمية.

ضوابط سداد مقابل الكتب الدراسية

أوضحت الوزارة، أنه سيتم السماح لأولياء الأمور بسداد مقابل الكتب الدراسية فقط من خلال مكاتب البريد، في حال قيامهم بسداد المصروفات الدراسية بأي وسيلة أخرى، على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا التوجيه.

