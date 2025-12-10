إعلان

تجربة واقعية للامتحانات الإلكترونية.. "تعليم القاهرة" تبدأ اختبار شبكات المدارس

كتب : أحمد الجندي

11:38 م 10/12/2025

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة مدير المديرية، بدء تنفيذ امتحان تجريبي لطلاب الصفين الأول الثانوي (بكالوريا – عام) والثاني الثانوي العام.

ويأتي هذا الامتحان بهدف قياس جاهزية المدارس الثانوية من حيث شبكات الإنترنت وأجهزة التابلت، وضمان سير الامتحانات الرسمية وفق المنظومة الإلكترونية المعتمدة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026.

وأكدت مدير المديرية على أن الامتحان التجريبي يستهدف إجراء مراجعة فنية دقيقة للبنية التكنولوجية داخل المدارس قبل انطلاق الامتحانات الفعلية، والتأكد من جاهزية جميع المدارس الثانوية دون استثناء.

وتضمن القرار ما يلي:

- إعداد امتحان تجريبي لطلاب الصفين الأول الثانوي (بكالوريا – عام) والثاني الثانوي العام؛ بهدف التأكد من كفاءة الشبكات وأجهزة التابلت، واستكمال أي أعمال دعم فني مطلوبة داخل المدارس.

تتولى كل إدارة تعليمية من خلال موجه أول المادة وبالتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجي—وضع امتحان تجريبي لمادة واحدة فقط.

يُخصص زمن الامتحان داخل الجدول المدرسي يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، على أن تعقد:

الحصة الثانية لطلاب الصف الثاني الثانوي العام.

الحصة الرابعة لطلاب الصف الأول الثانوي (بكالوريا – عام).

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة اختبار شبكات المدارس امتحان تجريبي لطلاب الثانوية طلاب الصف الثاني الثانوي

