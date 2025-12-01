جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس الجيزة

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم جولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس محافظة الجيزة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمتابعة سير العملية التعليمية وضمان الانضباط داخل المدارس.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير المديرية، عن اعتماد وإتاحة نتيجة التنسيق الإلكتروني للمرحلة الرابعة لرياض الأطفال للعام الدراسي 2025/2026.

وأوضحت المديرية أن النتيجة باتت متاحة اليوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر 2025، ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام عنها من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لخدمة تنسيق رياض الأطفال بمحافظة القاهرة عبر الرابط التالي: اضغط هنا

