"أولياء أمور مصر" يشيد بقرار فصل الطلاب المتنمرين على معلمة الإسكندرية

أشادت داليا الحزاوي الخبيرة التربوية مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بسرعة تدخل وزارة التربية والتعليم واتخاذها قرارات حازمة تجاه الطلاب المتجاوزين في حق المعلمة، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل رسالة قوية لإعادة الانضباط داخل المدارس، وترسيخ هيبة واحترام المعلم داخل المؤسسة التعليمية.

وأضافت "الحزاوي" أن الفيديو المتداول مؤسف للغاية، ويدق ناقوس الخطر بشأن تدهور القيم السلوكية لدى بعض الطلاب مؤكدة أننا في حاجة قوية لتكاتف الأسرة والمدرسة معًا، من أجل إنقاذ هذا الجيل الذي باتت سلوكياته تتسم بالعنف وعدم الاحترام والانضباط

واختتمت الحزاوي: إن المعلم هو حجر الأساس في العملية التعليمية، وإذا لم نحافظ على كرامته ونوفر له بيئة آمنة ومحترمة، فلن يتمكن من أداء رسالته السامية لذا ادعو أولياء الأمور بضرورة حث الأبناء علي إحترام المعلم و قدسية المدرسة والالتزام بتطبيق لائحة الانضباط المدرسية.

