أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، أكدت خلاله أن مصر احتفلت في الأول من نوفمبر الجاري بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يمثل حدثًا وطنيًا وعالميًا فريدًا من نوعه.

وأوضحت الوزارة أن المتحف يُعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، هي الحضارة المصرية القديمة، التي قدّمت للعالم فنونًا وعلومًا لا تزال مصدر إلهام حتى اليوم.

أكدت الوزارة أن العالم ما زال يبهره عبقرية المصريين القدماء، مشيرة إلى أن هذا الافتتاح التاريخي يمثل لحظة فخر وانتماء لكل مصري.

وأعلن مكتب مستشار مادة الاقتصاد المنزلي عن تنظيم مجموعة من المسابقات الخاصة بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، تحت شعار "حضارة الفراعنة بإبداع طلاب مصر"، وذلك لتشجيع الطلاب على التعبير الفني عن انتمائهم لحضارتهم العريقة، وتنمية قدراتهم الإبداعية، بمشاركة جميع المراحل التعليمية (الابتدائية، الإعدادية العامة والمهنية، الثانوية، ومدارس STEM).

وبحسب الخطاب، تتضمن الفعاليات عدداً من المسابقات المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، من بينها:

مسابقة "أساور الصداقة باستخدام الرموز الهيروغليفية".

مسابقة تصميم قطعة فنية مستوحاة من التراث الفرعوني.

مسابقة "قطعة فنية من التريكو الآلي تحمل رموز الحضارة المصرية".

مسابقة "قطعة لتجميل المنزل مستوحاة من الحضارة الفرعونية".

مسابقة "عمل فني بالخيوط والأقمشة مستلهم من الرموز الفرعونية".

أوضحت الوزارة أن الموجه العام للاقتصاد المنزلي سيتولى الإشراف العام على تنفيذ المسابقات داخل المحافظات، على أن يقوم موجهو المواد بالإعلان عنها رسميًا داخل المدارس، وإعداد نشرات تفصيلية وإرسالها إلى الإدارات التعليمية.

كما ستُشكّل لجان ثلاثية بكل مديرية لتولي مهام الإعداد والمتابعة والتحكيم، وتشمل مهامها:

الإعلان عن المسابقة واستلام المشاركات.

تقييم الأعمال الفنية المقدمة.

اختيار القطع الفائزة على مستوى المديرية.

وشددت الوزارة على ضرورة إرفاق بيانات كاملة مع كل عمل فني، تشمل: المحافظة، الإدارة، المدرسة، الصف الدراسي، اسم الطالب، اسم المعلم المشرف، واسم الموجه الأول، مع توثيق صور الطلاب أثناء مراحل تنفيذ العمل الفني وإرفاقها بالقطعة المشاركة.

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه بعد الانتهاء من التصفيات المحلية، ستُرسل القطع الفائزة من المحافظات إلى لجنة التحكيم المركزية، التي ستتولى تقييم الأعمال وتحديد الفائزين على مستوى الجمهورية في كل مرحلة تعليمية.

وأشارت إلى أن المسابقة تأتي في إطار خطة الوزارة لغرس قيم الانتماء والفخر بالهوية المصرية، وربط التعليم بالفنون والتراث القومي.

