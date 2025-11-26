هل تتحول الدراسة لـ"أونلاين"؟.. "التعليم" تحسم الجدل بشأن أمراض الشتاء

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه لا توجد أي قرارات تخص تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد "أونلاين"، رغم تزايد الحديث عبر مواقع التواصل حول انتشار الفيروسات الشتوية داخل المدارس.

وأوضح المصدر أن الوزارة تتابع الموقف الصحي أولًا بأول، وأن الدراسة مستمرة بنظام الحضور الكامل دون أي تغييرات تتعلق بالغياب أو نسب الحضور.

وأضاف المصدر أن الوزارة تعتمد على مجموعة من الإجراءات الوقائية للتعامل مع ظهور أي أعراض مرضية بين الطلاب؛ تبدأ بإحالة الطالب إلى الطبيب المختص، والتنبيه على ولي الأمر بمنع حضور الطالب للمدرسة لحين الاطمئنان على حالته، مشددًا على ضرورة إبلاغ المدرسة فورًا بحالة الطالب الصحية، لتمكين الإدارة من متابعة الوضع داخل الفصول.

