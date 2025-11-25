كتب- أحمد الجندي:

عممت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية تعليمات مشددة بشأن تعزيز إجراءات الوقاية داخل المدارس، في ظل المتابعة المستمرة للأوضاع الصحية، وحرصها على حماية الطلاب وصحتهم.

وفي هذا السياق، أرسلت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خطابًا رسميًا إلى الإدارات التعليمية، يتضمن مجموعة من الإرشادات الواجب الالتزام بها داخل المدارس، خاصة مع تزايد القلق من انتشار الفيروسات.

وأكدت المديرية أن الوقاية تبدأ بالوعي، وأن مسؤولية حماية الطلاب مشتركة بين المدرسة والأسرة، مطالبة بنشر الإرشادات في المدارس وتوعية الطلاب بها.

وشدد الخطاب على الالتزام بالإجراءات التالية:

* غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا قبل الطعام وبعده، وبعد استخدام دورات المياه وبعد اللعب.

* تجنب مشاركة الأدوات الشخصية بين الطلاب مثل زجاجات المياه والمناديل والأقلام.

* الالتزام بالنظافة الشخصية واستخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها فورًا.

* تطهير الأسطح المشتركة يوميًا، خاصة المقابض والطاولات وأجهزة الكمبيوتر.

* منع الاحتكاك المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض حرارة شديدة أو قيء أو إسهال حاد لحين تقييم حالته.

* التأكد من التهوية الجيدة داخل الفصول وفتح النوافذ خلال اليوم الدراسي.

ودعت المديرية إلى سرعة الإبلاغ في حال ظهور الأعراض التالية على أي طالب أو فرد داخل المدرسة، بما في ذلك: ارتفاع شديد ومفاجئ في الحرارة، صداع قوي مستمر، قيء أو إسهال غير معتاد، آلام حادة في البطن أو العضلات، ضعف شديد وإرهاق غير طبيعي، نزيف من الأنف أو اللثة.