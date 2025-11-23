ماذا يعني وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري؟

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تولي لجنة متخصصة إدارة مدرسة سيدز الدولية، بعد صدور قرار بوضع المؤسسة التعليمية تحت الإشرافين المالي والإداري، على خلفية الاتهامات الموجّهة لعدد من العمال بالتعدي على مجموعة من الأطفال داخل المدرسة.

وأحالت الوزارة جميع المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب إلى الشؤون القانونية، على خلفية واقعة الاعتداء على عدد من الطلاب من قِبل بعض العاملين بالمدرسة.

وجاء في القرار الوزاري الصادر بشأن المدارس الخاصة والدولية توضيح معنى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري:

يتم تشكيل لجنة من المديرية أو الإدارة التعليمية التابعة لها لإدارة المدرسة بعد صدور القرار، على أن تتولى الإدارة المالية والإدارية بدلاً من صاحب المدرسة أو ممثله القانوني.

تكون الوزارة المسؤولة بشكل كامل عن إدارة المدرسة؛ بما في ذلك متابعة الوضع القائم والمراجعة الدقيقة لجميع الفترات السابقة، حتى يتم استقرار الأمور ويُعاد النظام إلى نصابه الصحيح.