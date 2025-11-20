قامت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، بزيارة ميدانية لعدد من مدارس إدارة السلام التعليمية.

رافقها في الزيارة محمد فتحي، مدير عام الإدارة، ومديرو المدارس، حيث بدأت الجولة بتفقد مدرسة قباء الابتدائية، حيث تابعت سير العملية التعليمية داخل الفصول وقاعات رياض الأطفال، واطلعت على سجلات الدرجات والغياب وآليات تصحيح التقييمات ودقة رصدها.

وأشادت وكيل أول الوزارة بحسن سير العمل داخل المدرسة، مؤكدة على ضرورة استمرار الانضباط وتحسين مستوى الأداء لضمان مخرجات تعليمية متميزة.

كما شملت الجولة زيارة مدرسة الشهيد محمد الدرة الإعدادية بنين، حيث تابعت عددًا من الفصول الدراسية، بالإضافة إلى تفقد حجرة المكتبة والتربية الفنية ومعمل العلوم وحجرة الأخصائيين الاجتماعيين.

وخلال لقائها بالأخصائيين، شددت على أهمية دورهم في دعم الطلاب وتنمية السلوكيات الإيجابية وحل المشكلات، وتفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.

كما تابعت مدير المديرية تنفيذ مبادرة "بقيمنا تحلو أيامنا" داخل حجرة المكتبة، ووجهت الطلاب إلى ضرورة الالتزام بالحضور وعدم الغياب عن التقييمات للوصول إلى أفضل النتائج.

وأجرت نقاشًا مع عدد من أولياء الأمور حول موضوعات متعلقة بسير العملية التعليمية، مؤكدة أن التعاون بين المدرسة والبيت هو الأساس لنجاح المنظومة التعليمية وتحقيق أفضل النتائج للطلاب.

وفي ختام الزيارة، أكدت الدكتورة همت على حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على متابعة المدارس ميدانيًا وتقديم الدعم الكامل لضمان بيئة تعليمية منضبطة وفعالة.

