موعد امتحانات نوفمبر 2025 لصفوف النقل.. تبدأ 23 نوفمبر وتنتهي 27

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد انطلاق امتحانات شهر نوفمبر 2025 لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات شهر نوفمبر ستنطلق يوم الأحد 23 نوفمبر الجاري وتستمر حتى الخميس 27 من الشهر نفسه، مؤكدة أنها ستُجرى بنفس الضوابط والإجراءات المتبعة في امتحانات شهر أكتوبر الماضي.

كما أشارت إلى أن الامتحانات ستُعقد على مستوى الإدارات التعليمية، بحيث يتولى موجهو المواد الدراسية مسؤولية إعداد الأسئلة بما يتناسب مع طبيعة كل مادة ومخرجاتها التعليمية.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات ستعتمد على ثلاثة نماذج مختلفة لكل مادة، تم إعدادها وفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة من المركز القومي للامتحانات، لضمان تنوع الأسئلة وتحقيق العدالة بين الطلاب، وسيتم عقد الامتحانات خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي، حيث يُخصص نصف فترة أو فترة كاملة لكل مادة تبعًا لحجمها والوزن النسبي لمحتواها الدراسي.

وأضافت الوزارة أن اختبارات نوفمبر ستتضمن جميع الدروس والمقررات التي تمت دراستها منذ نهاية أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر الجاري، ليتم تقييم مستوى استيعاب الطلاب بشكل متكامل ودقيق.

وأكدت الوزارة على أن الإدارات التعليمية هي الجهة المسؤولة عن طباعة وتوزيع الامتحانات على المدارس، ضمانًا لسير العملية الامتحانية بانضباط وتكافؤ فرص بين جميع الطلاب على مستوى الجمهورية.

