تفقد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، الجناح الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمعرض Cairo ICT بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مبادرة "مدرستك في مصر"، والتي تهدف إلى توفير فصول دراسية تفاعلية لأبناء المصريين بالخارج وفق المناهج المصرية. وقد تم خلال الافتتاح استعراض منصة وتطبيق "مدرستك في مصر"، المقرر إطلاقهما تجريبيًا في ديسمبر 2025.

وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات تعليمية متميزة لأبناء المصريين بالخارج، وتسهيل دراستهم للمناهج المصرية كما هو الحال للطلاب المقيمين في مصر، من خلال معلمين ذوي خبرة، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، لتعزيز ارتباطهم بالوطن ثقافيًا وتعليميًا.

وتم تحديد البدء التجريبي للمبادرة في إحدى دول الخليج العربي، لتقييم أداء الفصول التفاعلية من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وإدراج أية تعديلات أو مقترحات قبل تعميم المبادرة على جميع أبنائنا المصريين بالخارج. وستكون الفصول التفاعلية بمثابة فصول مراجعة مجانية لامتحانات نصف العام الدراسي المقرر عقدها منتصف يناير 2026.

وسيتم لاحقًا الإعلان عن إطلاق المنصة والتطبيق على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكذلك على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، إضافة إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والموقع الإلكتروني لأبنائنا في الخارج.

