موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026… خطوات التسجيل الإلكتروني

كتب- أحمد الجندي:

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم موعد بدء امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2026، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات ستبدأ رسميًا يوم 17 يناير 2026، وتستمر لمدة أسبوع كامل لتنتهي في 22 يناير من الشهر ذاته.

إجراءات تسجيل استمارة التقدم للشهادة الإعدادية

لإتمام عملية التقديم، يبدأ الطالب بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ثم التوجه إلى منصة الشهادات العامة.

بعد ذلك يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية، ومنها اختيار إما منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية أو أيقونة تسجيل استمارات بيانات الطلاب.

وفي حال فقد الطالب اسم المستخدم أو كلمة المرور، يمكنه استرجاعهما من خلال الدخول إلى رابط متطلبات البريد الإلكتروني المخصص لملء الاستمارة.

خطوات استكمال الاستمارة الإلكترونية

يُسجّل الطالب دخول المنصة باستخدام الرقم السري واسم المستخدم الخاصين به، لتظهر أمامه الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية 2026.

يقوم الطالب بعد ذلك بإدخال جميع البيانات الشخصية والتعليمية المطلوبة، مع ضرورة مراجعتها بدقة قبل اعتماد الحفظ.

تشترط الوزارة رفع صورة شخصية حديثة للطالب على المنصة، على أن تكون مطابقة للصورة المقدمة للمدرسة.

وبعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات ورفع الصورة، يتوجب على الطالب مراجعة الاستمارة مرة أخرى للتأكد من صحتها قبل الضغط على زر حفظ البيانات.

