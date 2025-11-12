وزير التعليم: حضور الطلاب في المدارس وصل إلى 87%

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين جودة التعليم ورفع كفاءة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن عدد طلاب التعليم قبل الجامعي في مصر يبلغ 25 مليون طالب، بينما يصل عدد المعلمين إلى نحو مليون و600 ألف معلم.

وأوضح الوزير، خلال افتتاح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن نسب التحاق الطلاب والطالبات في مراحل التعليم المختلفة متقاربة؛ حيث تتساوى النسب تقريبًا في المرحلتَين الابتدائية والإعدادية، وتصل إلى توافق كامل في المرحلة الثانوية من حيث النوع والتخصصات العلمية.

وأضاف عبد اللطيف أن مشكلة "فقر التعلم" كانت من أبرز التحديات التي واجهت الوزارة في السنوات الماضية، موضحًا أن نسب الحضور في المدارس الحكومية كانت منخفضة، قبل أن ترتفع مؤخرًا لتصل إلى 87%، بعد تنفيذ حزمة من الإجراءات لتحسين الانضباط المدرسي والتقييم المستمر.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة واجهت أيضًا عجزًا في أعداد المعلمين تجاوز 460 ألف معلم، بالإضافة إلى مشكلات الكثافة داخل الفصول، مؤكدًا أن الجهود الحالية تركز على تعيين معلمين جدد، ورفع كفاءة الموجودين، إلى جانب تطبيق التقييمات الأسبوعية لتحسين الأداء التعليمي للطلاب.

