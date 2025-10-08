تعليمات عاجلة من "التعليم": لا عقاب بدني أو نفسي داخل المدارس

أصدرت مديريات التربية والتعليم تعليمات عاجلة إلى جميع الإدارات التعليمة، شددت خلالها على منع استخدام أية صورة من صور العقاب البدني أو النفسي ضد الطلاب والطالبات، مؤكدةً أن البيئة التعليمية يجب أن تقوم على الاحترام والتفاهم، لا الترهيب والعقاب.

وشملت التعليمات تأكيد الحظر الكامل لحيازة أو استخدام العصا أو الخرطوم أو أية أدوات مشابهة داخل المدارس أو أثناء سير العملية التعليمية بأي شكل من الأشكال.

وشددت المديريات على أن أي معلم يثبت حيازته أو استخدامه العصا أو الخرطوم، ستتم إحالته فورًا إلى الشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقه، وستتم إحالة مدير المدرسة أيضًا لكونه المسؤول المباشر عن السماح بوجود هذه الأدوات أو التغاضي عن استخدامها داخل المدرسة، وذلك لتوقيع العقوبات القانونية على الطرفَين معًا.

وأكدت التعليمات أنه يُحظر منع أي طالب أو طالبة من دخول المدرسة أو حضور اليوم الدراسي بسبب مخالفات بسيطة من الدرجة الأولى؛ مثل عدم الالتزام بالزي المدرسي أو التأخر عن طابور الصباح.

وأوضحت المديريات أن منع الطالب من الحضور بسبب هذه المخالفات يُعد سلوكًا مرفوضًا ويتنافى مع الرسالة التربوية للمدرسة، مشيرةً إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات التربوية المنصوص عليها في لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، بدلاً من اللجوء إلى العقاب أو الحرمان من التعليم.

ودعت المديريات التعليمية إلى تفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بصورة عملية داخل المدارس؛ بحيث تُسهم في ضبط السلوكيات الطلابية وبناء بيئة مدرسية قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل بين جميع أطراف العملية التعليمية.

وكلفت المديريات إدارات المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية، بمتابعة مدى التزام المدارس بتنفيذ هذه التعليمات بدقة، والتعامل الفوري مع أية مخالفة يتم رصدها.

