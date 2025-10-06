إعلان

مدارس القاهرة تحتفل بذكرى أكتوبر تحت شعار "إرادة شعب صنعت مجد"

كتب : أحمد الجندي

04:28 م 06/10/2025

مدارس القاهرة تحتفل بذكرى أكتوبر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفلت مدارس محافظة القاهرة بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيد، تحت شعار «إرادة شعب صنعت مجد».

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الدكتور همت إسماعيل أبو كيلة، على أهمية هذه الاحتفالات في رفع الوعي الوطني وغرس روح الانتماء والولاء لدى الطلاب.

وشملت فعاليات الاحتفال رفع الطلاب العلم المصري، الإذاعة المدرسية، وتنظيم الأنشطة الثقافية والفنية، بالإضافة إلى عرض اللافتات.

اقرأ أيضاَ:

أكاديمية المعلمين تمد فترة تدريبات الترقي وإعادة التعيين حتى ديسمبر المقبل- مستند

التعليم العالي: فتح باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 بالمعاهد الخاصة

مشهد أبوي.. وزير التعليم يصافح طفلاً بزي عسكري أثناء جولته بالاسكندرية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدارس القاهرة نصر أكتوبر انتصارات أكتوبر مديرية التربية والتعليم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026