مدارس القاهرة تحتفل بذكرى أكتوبر تحت شعار "إرادة شعب صنعت مجد"

احتفلت مدارس محافظة القاهرة بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيد، تحت شعار «إرادة شعب صنعت مجد».

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الدكتور همت إسماعيل أبو كيلة، على أهمية هذه الاحتفالات في رفع الوعي الوطني وغرس روح الانتماء والولاء لدى الطلاب.

وشملت فعاليات الاحتفال رفع الطلاب العلم المصري، الإذاعة المدرسية، وتنظيم الأنشطة الثقافية والفنية، بالإضافة إلى عرض اللافتات.

