في يوم المعلم.. وزير التعليم: المعلم المصري شعلة النهضة وباني العقول

وجّه الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة تقدير وامتنان إلى معلمي مصر بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، مؤكدًا أن المعلم المصري هو شعلة النهضة الحقيقية وصانع المستقبل، والقدوة التي تُبنى بها العقول وتُغرس من خلالها القيم والمبادئ.



وقال الوزير في كلمته: "في اليوم العالمي للمعلم، أتقدم بتحية إجلال وتقدير لكل معلم دأب على أداء رسالته بمنتهى الإخلاص والتفاني، فالمعلم هو الشعلة التي تنير طريق الأجيال والأساس الذي تقوم عليه نهضة الأمم وتقدمها."



وأكد عبد اللطيف أن المعلم المصري يعد شريكًا أساسيًا في نجاح المنظومة التعليمية وفي صناعة القرار من قلب الميدان، مشيرًا إلى إيمان الوزارة الراسخ بأن أي تطوير في العملية التعليمية يبدأ من تمكين المعلم وتأهيله.



وأضاف الوزير أن الدولة تواصل الاستثمار في قدرات المعلمين من خلال التدريب المستمر وتزويدهم بالأدوات الحديثة التي تواكب التطورات العالمية، بما يضمن لهم أداء رسالتهم النبيلة على أكمل وجه.



واختتم وزير التعليم كلمته بالتأكيد على أن المعلم المصري سيظل دائمًا رمزًا للعطاء وبانيًا للعقول وصانعًا للمستقبل، مشددًا على حرص الوزارة الدائم على دعمه ووضعه في صدارة خطط التطوير تقديرًا لدوره المحوري في بناء الإنسان المصري وصياغة وعي الأجيال القادمة.





