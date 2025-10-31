ألف جنيه شهريًا.. موعد صرف الحافز الجديد للمعلمين

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء صرف حافز تدريس جديد للمعلمين اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في قطاع التعليم وتحفيزهم على مواصلة أداء رسالتهم التربوية بكفاءة.



أوضحت الوزارة أن الحافز سيُصرف شهريًا بداية من شهر نوفمبر 2025، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي تتبناها الدولة لدعم الكوادر التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء في المدارس الحكومية.

قيمة الحافز وأهدافه

أكدت الوزارة أن قيمة الحافز الجديد تبلغ 1000 جنيه، وسيتم صرفه إضافة إلى حافز تطوير التعليم الذي يحصل عليه معلمو الصفوف الدراسية المطوّرة.



الفئات المستفيدة من الحافز

أوضحت الوزارة أن الفئات المستحقة لصرف الحافز تشمل:

المعلمين المثبتين ضمن منظومة التربية والتعليم،.

الموجهين التربويين.

مديري ووكلاء المدارس.

الأخصائيين التربويين والاجتماعيين والنفسيين.

