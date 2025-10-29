إعلان

التعليم توجه بالحديث عن المتحف المصري الكبير في طابور الصباح غدا

كتب : أحمد الجندي

07:03 م 29/10/2025

المتحف المصري الكبير

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، في ضوء الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أبرز المشروعات الثقافية والحضارية العملاقة في العصر الحديث، وتجسيدًا لإنجاز جديد للدولة المصرية.

وطالبت الوزارة المديريات التعليمية بالتنبيه على الإدارات والمدارس التابعة لها بضرورة قيام أحد معلمي اللغة العربية بإلقاء كلمة خاصة عن افتتاح المتحف المصري الكبير ضمن فقرات الإذاعة المدرسية يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر، على أن يشمل ذلك جميع مدارس التعليم بأنواعه المختلفة (عام – خاص – فني).

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إرسال نص الكلمة عبر مجموعة “الواتساب” الرسمية الخاصة بالمديريات التعليمية، لتوحيد مضمون الكلمة الملقاة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، مشددة على ضرورة تصوير الإذاعة المدرسية وتوثيقها رسميًا.

طابور

