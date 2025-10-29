أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات إلى جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس على مستوى الجمهورية، بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، مؤكدة أن هذا الحدث يمثل علامةً فارقةً في مسيرة الحفاظ على التراث الإنساني والحضارة المصرية العريقة.

وأوضحت الوزارة، في خطابها الرسمي، أن أنظار العالم تتجه إلى مصر في هذا اليوم الاستثنائي الذي يشهد افتتاح المتحف المصري الكبير، بوصفه أعظم صرح ثقافي يجسد عبقرية المصري القديم، ويعكس في الوقت ذاته جهود الدولة المصرية في صون تراثها الفريد ونقله إلى الأجيال القادمة.

ووتقرر، في إطار توجيهات الوزارة للاحتفال بهذا الحدث العالمي، أن تتضمن البرامج الإذاعية اليومية بجميع المدارس فقرات خاصة تتناول تاريخ المتحف وأهميته ودوره في تعريف العالم بالحضارة المصرية، وذلك منذ يوم الثلاثاء 28 أكتوبر حتى غدٍ الخميس 6 نوفمبر 2025.

ووجهت الوزارة موجهي عموم الصحافة والإعلام التربوي بتفعيل عدد من الفنون الصحفية المدرسية التي تبرز هذا الحدث المهم، من خلال تنفيذ مقالات وتقارير وحوارات صحفية تدور حول المتحف المصري الكبير؛ بما يعزز مهارات الكتابة والبحث لدى الطلاب ويشجعهم على التعبير عن انتمائهم لوطنهم وتاريخهم.

وأعلنت الوزارة تنظيم مسابقتين طلابيتين على مستوى الجمهورية، الأولى بعنوان "المتحف المصري الكبير" لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية في مجال المقال الصحفي، والثانية مخصصة لطلاب المرحلة الابتدائية تحت عنوان "المنسق الإعلامي عن المتحف المصري الكبير"؛ بهدف تشجيع المواهب الصغيرة على المشاركة في الأنشطة الثقافية والإعلامية.

ومن المقرر أن تقوم كل مديرية تعليمية بإرسال أفضل عمل فائز عن كل مرحلة إلى الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية بوزارة التربية والتعليم، في موعد أقصاه الخميس 30 نوفمبر 2025، تمهيدًا لاختيار الأعمال الفائزة على مستوى الجمهورية وتكريم أصحابها في احتفالية رسمية.

