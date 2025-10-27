أجرت الدكتورة همت اسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم الإثنين، زيارة ميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية و الامتحانية بإدارتي المقطم والسيدة زينب التعليمية.



وبحسب بيان، شملت الزيارة مدرسة جابر الصباح الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة المقطم التعليمية، وكان في استقبالها الدكتورة ميرفت مصطفى، مدير عام الإدارة ومدير المدرسة، حيث تفقدت سيادتها الفصول الدراسية وتابعت انتظام سير العملية التعليمية، والتزام المعلمين بشرح المناهج المقررة، ومطابقة دفاتر الحضور والانصراف مع سجلات الدرجات.



وأكدت مدير المديرية خلال جولتها على ضرورة تحقيق العدالة في التقييم وعدم مساواة الطلاب المنضبطين بالمتغيبين في الدرجات، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وتشجيعًا للجد والاجتهاد.



كما تفقدت الدكتورة همت المكتبة المدرسية ومراحل التعليم المختلفة من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثاني الثانوي، وتابعت انتظام الحصص الأولى خلال فترة الامتحانات الشهرية لشهر أكتوبر.



وفي حديثها مع الطالبات، شددت على أهمية الانضباط السلوكي والأخلاقي في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بما يتماشى مع القيم المصرية، كما حثّت طلاب الصف الأول الثانوي على الاستفادة من منصة الذكاء الاصطناعي التعليمية، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج التكنولوجيا في التعليم لتنمية مهارات التفكير والإبداع، وإعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديث و رؤية مصر 2030.



واستكمالاً للجولة قامت مدير المديرية بزيارة مدرستي زين العابدين للتدريب والتعليم المزدوج، وشهداء بورسعيد الابتدائيه، التابعتين لإدارة السيدة زينب التعليمية، وكان في استقبالها، الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى، ومديرى المدارس.



وخلال جولتها بمدرسة زين العابدين للتدريب والتعليم المزدوج، تابعت انتظام العمل داخل الورش التدريبية وتفاعل الطلاب مع التدريب العملي، كما تابعت شئون الطلبة وشئون العاملين، مؤكدة أن مدارس التعليم الفني المزدوج تمثل نموذجًا ناجحًا للربط بين التعليم وسوق العمل، وتسهم في تخريج طلاب يمتلكون المهارة والكفاءة التي يتطلبها سوق العمل المحلي والدولي.



وأشادت مدير المديرية بجهود المعلمين والإدارات في دعم التعليم الفني وتطوير بيئة التعلم، مؤكدة أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتأهيل طلاب التعليم الفني ليكونوا قوة إنتاجية حقيقية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.



وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي تقوم بها مدير المديرية لمتابعة المدارس على أرض الواقع، والتأكيد على أن الانضباط والتحول الرقمي هما أساس تطوير التعليم.



