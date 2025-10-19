هالة عبد السلام تتفقد مدارس الجيزة وتؤكد: لا ربط بين الكتب والمصروفات

أجرت الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، جولة ميدانية بعدد من مدارس إدارة الدقي التعليمية بمحافظة الجيزة، برفقة سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

وبحسب بيان، استهلت الجولة بمدرسة المدينة الجامعية الابتدائية، حيث تابعت الأنشطة المدرسية وأشادت بانضباط الطلاب والمعلمين، ثم تفقدت مدرستي الشهيد أحمد أبو الدهب المتميزة لغات والأورمان شيراتون الثانوية بنات، واطمأنت على انتظام الحصص الدراسية وتفعيل الأنشطة بمختلف مجالاتها الثقافية والفنية والعلمية.

وأكدت "عبد السلام" خلال جولتها على ضرورة تسليم الكتب المدرسية دون ربطها بسداد المصروفات، ومتابعة تفعيل المنصات الإلكترونية وتقييمات طلاب الثانوية العامة، مشددة على حرص الوزارة على توفير تعليم منضبط وآمن لجميع الطلاب.

ومن جانبه، ثمّن سعيد عطية زيارة رئيس الإدارة المركزية، مؤكدًا أن تعليم الجيزة يعمل بروح الفريق الواحد، التزامًا بتوجيهات الوزارة، لتحقيق عام دراسي منضبط وفعال.

اقرأ أيضاً:

التعليم تحسم الجدل حول تطبيق قانون مدّ خدمة المعلمين المحالين للمعاش.. ما الضوابط؟

هل يكون الذكاء الاصطناعي بديلًا للأستاذ الجامعي؟.. وزير التعليم العالي يُجيب

نتيجة القبول وموعد الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم رياض أطفال بالأزهر