مديرة تعليم القاهرة تشهد طابور الصباح وتتفقد انتظام الدراسة

تفقدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، مدرسة المستقبل (2) التابعة لإدارة غرب مدينة نصر التعليمية.

وشهدت "أبو كيلة" فعاليات طابور الصباح الذي اتسم بالحيوية والنشاط، وتضمن فقرات إذاعية متنوعة قدمها الطلاب بحماس. وأكدت أن الطابور المدرسي يمثل ركيزة أساسية في غرس قيم الانتماء والولاء الوطني لدى الطلاب، ويسهم في بناء شخصية متوازنة تجمع بين الانضباط وحب الوطن.

جولة داخل الفصول والمرافق

وخلال جولتها، تفقدت مدير المديرية عددًا من الفصول الدراسية ومرافق المدرسة المختلفة، لمتابعة سير العملية التعليمية على أرض الواقع، والاطمئنان على انتظام حضور الطلاب والمعلمين، والتأكد من نظافة الفصول والساحات بما يضمن بيئة تعليمية آمنة وصحية.

تشديد على الانضباط والاستعداد للامتحانات

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة ضرورة متابعة انضباط العملية التعليمية داخل الفصول، والالتزام الكامل بالمناهج الدراسية وفق الخطط المعتمدة من الوزارة، إلى جانب الاستعداد الجيد لامتحانات شهر أكتوبر، مشددة على أهمية التعاون بين جميع عناصر المنظومة التعليمية لتحقيق عام دراسي ناجح ومستقر.

