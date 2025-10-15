فصل 60 طالبًا بثانوي عام الهرم بسبب الغياب -تفاصيل

أعلنت إدارة الهرم التعليمية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، فصل 60 طالبًا من طلاب المرحلة الثانوية، بعد تجاوزهم نسبة الغياب المقررة، وفقًا للتعليمات الوزارية المنظمة للانضباط المدرسي.

وأوضح الإدارة أن القرار شمل فصل 45 طالبًا من الصف الثاني الثانوي، و15 طالبًا من الصف الأول الثانوي، بعد ثبوت تعديهم الحد الأقصى للغياب المسموح به دون أعذار قانونية.

وأكدت الإدارة أهمية الالتزام بالحضور اليومي؛ لما له من دور كبير في رفع مستوى التحصيل الدراسي، وتنمية الانضباط والمسؤولية لدى الطلاب، وحفاظًا على حقهم في استكمال العام الدراسي بنجاح.

