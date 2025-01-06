نماذج امتحان العلوم للصف الثالث الاعدادي 2025

مواصفات امتحان مادة اللغة العربية للصف الأول الإعدادي 2025

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كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نماذج امتحانات مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي 2025، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025 حيث يعقد امتحان مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي 2025 يوم الأربعاء الموافق 22 يناير.

نموذج امتحانات العلوم للصف الثالث الإعدادي 2025

أوضحت الوزارة، أن الورقة الامتحانية تحتوي على عدة أسئلة منها:

- السؤال الأول: أكمل العبارات الآتية.

- السؤال الثاني: ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الصحيحة والخاطئة.

- السؤال الثالث: استخرج الكلمة أو العبارة غير المناسبة.

- السؤال الرابع: صوب ما تحته خط.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها: (حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور).

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