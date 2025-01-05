مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر تشيد بموقع "توت" لدعم القراءة والثقافة الرقمية

كتب- أحمد الجندي:

أشادت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر وخبيرة الشؤون الأسرية، بإطلاق وزارة الثقافة للموقع الإلكتروني المجاني “توت”، والذي يهدف إلى دعم القراءة وتعزيز الثقافة بين مختلف فئات المجتمع، خاصة الأطفال موضحة أن الموقع يُعنى بنشر كتب الأطفال وأعمال الحاصلين على جائزة الدولة للمبدع الصغير، مما يعزز الثقافة الرقمية ويوفر محتوى هادفاً ومبتكراً.

وأشارت “الحزاوي” إلى أن إطلاق الموقع يعكس اهتمام وزارة الثقافة بتوفير وسائل حديثة لنشر المعرفة، مؤكدةً أن الكتب والقصص الإلكترونية أصبحت خياراً مثالياً وسهلاً، خاصة مع ارتفاع أسعار الكتب الورقية.

وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر ، أن قراءة القصص للأطفال ليست مجرد وسيلة ترفيهية، بل تُعد أداة تربوية وتعليمية تُسهم في غرس القيم الأخلاقية، تطوير المهارات اللغوية والاجتماعية، تحفيز الخيال والإبداع، وتحسين مهارات الكتابة.

كما لفتت إلى أهمية عادة قراءة قصة قبل النوم لتعزيز العلاقة بين الآباء والأبناء، مشيرةً إلى أن موقع “توت” يمكن أن يكون وسيلة مثالية لإحياء هذه العادة.

وأكدت "الحزاوي" أن القصص تتيح توصيل النصائح والقيم للأطفال بطريقة غير مباشرة وممتعة، وهو ما يتناسب مع طبيعة الجيل الحالي الذي يفضل الابتعاد عن التوجيه المباشر.

يُذكر أن وزارة الثقافة أعلنت عن الإطلاق التجريبي لموقع “توت”، الذي يتبع الهيئة العامة لقصور الثقافة. يضم الموقع في نسخته التجريبية نحو 100 كتاب متنوع من إصدارات الهيئة والمركز القومي لثقافة الطفل ومجلة “قطر الندى”، بهدف تعزيز حب القراءة والإبداع لدى الأطفال.

ويتميز الموقع بتصميم جذاب وتجربة استخدام تفاعلية وسهلة، ما يجعله أداة فعالة لجذب القراء وتعزيز مكانة الثقافة في حياتهم اليومية والقيم للأطفال بطريقة غير مباشرة وممتعة، وهو ما يتناسب مع طبيعة الجيل الحالي الذي يفضل الابتعاد عن التوجيه المباشر.

للاطلاع على الموقع وزيارة مكتبته الرقمية، يمكنكم زيارة الرابط التالي: اضغط هنا

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