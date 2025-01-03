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نماذج امتحان مادة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي 2025

03:56 م الجمعة 03 يناير 2025
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كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج امتحانات مادة اللغة العربية للصف السادس الابتدائى 2025 ، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025 حيث يعقد امتحان مادة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي يوم السبت 11 يناير.

شكل نموذج اختبارات مادة اللغة العربية للصف السادس الإبتدائى 2025

وأوضحت الوزارة، أن الورقة الامتحانية تحتوي علي عدة أسئلة والتي منها:

السؤال الأول: نص الاستماع.

السؤال الثاني: التعبير الكتابي.

السؤال الثالث: النص الأدبي.

السؤال الرابع: النص المعلوماتي.

السؤال الخامس: النص الشعري.

السؤال السادس: النحو.

السؤال السابع: الإملاء.

السؤال الثامن: الإملاء.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط- نوع الخط - المسافات بين السطور.

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- يراعي كتابة الكراسة الامتحانية إلكترونياً وكذا نموذج الإجابة.

مادة اللغة العربية الصف السادس الابتدائي وزارة التربية والتعليم
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