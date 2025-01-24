50 % من قيادات التعليم بالجيزة نسائية في حركة تغييرات جديدة

كتب- أحمد الجندي:

شهدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة حركة تغييرات واسعة في مناصب مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، حيث أظهرت الحركة تصعيدًا بارزًا للقيادات النسائية، إذ تم تعيين 8 مديرات من بين 18 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، بنسبة تمثيل نسائي تقرب من 50%.

أسماء القيادات الجديدة

إدارة شمال الجيزة التعليمية:

تم تكليف سهير عبد الرحمن بمنصب مديرة الإدارة، وتكليف سامي مازن توفيق وكيلاً للإدارة.

إدارة جنوب الجيزة التعليمية:

تولت أمل علي محمد منصب مديرة الإدارة، بينما تم تكليف عبد العزيز أحمد محمد وكيلاً للإدارة.

إدارة الدقي التعليمية:

جددت الحركة تكليف هالة كمال عباس بمنصب مديرة الإدارة، وتم تعيين إيمان كمال عبد الرحمن وكيلاً للإدارة.

إدارة العجوزة التعليمية:

تم تجديد تكليف حنان محمد محمد بمنصب مديرة الإدارة، وتكليف هدى محمد أحمد وكيلاً للإدارة.

إدارة العمرانية التعليمية:

تولى عاطف محمد إبراهيم منصب مدير الإدارة، وتم تعيين سعاد محمد محمد وكيلاً للإدارة.

إدارة بولاق الدكرور التعليمية:

تولت سهام كمال أحمد منصب مديرة الإدارة، وتكليف أحمد سعيد سعد وكيلاً للإدارة.

إدارة الهرم التعليمية:

تم تكليف نجوى محمد عبد المعطي بمنصب مديرة الإدارة، بينما تولى محمد صلاح محمود منصب وكيل الإدارة.

إدارة الوراق التعليمية:

تولى خالد عبد العزيز عبد العال منصب مدير الإدارة، وتم تكليف سعيد محمود منجود وكيلاً للإدارة.

الإدارات الأخرى

إدارة الصف التعليمية:

جددت الحركة تكليف ياسر سيف النصر مديراً للإدارة، وتعيين محمد كمال ياسين وكيلاً للإدارة.

إدارة أطفيح التعليمية:

تم تجديد تكليف أيمن كمال أحمد مديراً للإدارة، وتكليف محمد محمد إبراهيم وكيلاً للإدارة.

إدارة 6 أكتوبر التعليمية:

تولت فاتن عبد الرازق منصب مديرة الإدارة، وتم تعيين منى محمود وكيلاً للإدارة.

إدارة أوسيم التعليمية:

تم تكليف صبحي ظريف سعد بمنصب مدير الإدارة، وتعيين أحمد شفيق مصطفى وكيلاً للإدارة.

إدارة كرداسة التعليمية:

تولت سامية إسماعيل عبد القادر منصب مديرة الإدارة، وتكليف أحمد محمد أحمد وكيلاً للإدارة.

إدارة منشأة القناطر التعليمية:

جددت الحركة تكليف مروان سعد أحمد مديراً للإدارة، وتم تعيين سويلم سويلم وكيلاً للإدارة.

إدارة أبو النمرس التعليمية:

تولى أيمن محفوظ مبروك منصب مدير الإدارة، وتم تكليف نجوى مصطفى محمد وكيلاً للإدارة.

أهداف الحركة

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن هذه الحركة جاءت بهدف تعزيز الكفاءة الإدارية وضخ دماء جديدة لضمان تحسين الأداء داخل الإدارات التعليمية.

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