"التعليم" تعلن عن مسابقة لاكتشاف الطلاب المبتكرين في التكنولوجيا بجميع المدارس

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق مسابقة لاكتشاف وتأهيل الطلاب الموهوبين والمبتكرين في مجال التكنولوجيا من المدارس الحكومية.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز مهارات الطلاب في استخدام التكنولوجيا الحديثة لمعالجة القضايا الاجتماعية، وتنقسم إلى مسارين رئيسيين:

- مسار الإنسان الآلي (الروبوت): يركز هذا المسار على تصميم وبناء روبوتات لمعالجة القضايا الاجتماعية، مع تطوير مهارات البرمجة والهندسة لدى الطلاب.

- مسار تطوير التطبيقات: يتيح هذا المسار للطلاب استخدام لغات البرمجة وتصميم واجهات المستخدم وتقنيات تطوير التطبيقات لمعالجة المشكلات الاجتماعية بطريقة مبتكرة.

أهداف المسابقة

تسعى المسابقة إلى تعزيز التفكير النقدي وتشجيع الطلاب على تطوير حلول مستدامة ذات تأثير ملموس.

كما تركز على تعزيز الكفاءة التقنية وتنمية مهارات القيادة من خلال برامج تدريبية متخصصة، مع توفير الدعم والإرشاد من خبراء في مجالات الروبوتات، تطوير التطبيقات، وريادة الأعمال.

ويحصل كل فريق داخل المدارس على منحة تدريبية مدتها 6 أسابيع يتم خلالها تقديم برنامج تدريبي متكامل في أحد مساري المسابقة المشار إليهما.

ويتم العمل على المشروع بعد نهاية التدريب.

وتعلن الفرق المدرسية الفائزة في اليوم النهائي للمسابقة حيث تقوم لجنة تحكيم مكونة من قيادات في القطاع الخاص وفي الصناعة ورواد أعمال بتقييم المشاريع بناءً على الابتكار التقني والأثر الاجتماعي والاستدامة.

وتوفر جمعية التطوير والتنمية خدمات التدريب مجانًا لعدد مختار من طلاب المدارس في مسابقة إيجنيتد 2024 باستخدام أحدث التكنولوجيا برنامج التدريب يشمل:

- 54 ساعة تدريبية.

- 6 أسابيع تدريب.

- 3 جلسات تدريبية 3 ساعات جلسة في الأسبوع.

وكشفت الوزارة معايير الاختيار:

- طالب مسجل في مدرسة تم قبولها.

- في سن 12 من لـ16 من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي.

- درجات جيدة جدا في السنة الأكاديمية الماضية.

- اتقان جيد جدا للغة الإنجليزية.

- يظهر اهتماما بالتكنولوجيا والابتكار.

- يظهر استعداد المشاركة ما تعلمه من الآخرين.

- يجتاز الاختبار التقني.

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