الثانوية العامة.. موعد آخر فرصة للتسجيل في العمل كرؤساء لجان

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الرسمي، أن اليوم الثلاثاء هو الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشح وتسجيل البيانات للراغبين في العمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل في امتحانات الثانوية العامة لعام 2025.

وأكدت الوزارة أنه سيتم طباعة استمارات الترشح مباشرة بعد انتهاء فترة التقديم، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال مركز المعلومات، والمتاح عبر الرابط اضغط هنا

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

حددت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025 وهي:

الاستمارة، الأصل وصور منها، و4 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب.

- شهادة ميلاد حديثة وإيصال المصروفات وصورة منه.

- إيصال إعادة قيد لمَن تجاوز نسب الغياب المقررة قانونًا.

- صورة بطاقة ولي الأمر مكتوب عليها رقم تليفون ولي الأمر.

- إيصال الاستمارة (رسوم دخول الامتحان) وصورة منه.

- إيصال التابلت وصورة منه.

- طابع فئة (10) جنيهات باسم دعم وتنمية المشروعات.

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