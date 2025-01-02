نماذج امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي 2025
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
كتب- أحمد الجندي:
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج اختبارات مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي 2025.
يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025.
ويعقد امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025.
الضوابط العامة للورقة الامتحانية
- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.
- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.
- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي).
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها (حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور).
اقرأ أيضًا:
"التعليم" تعلن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.. والشهادة الإعدادية
"التعليم" تحدد مواعيد ورسوم الامتحانات للطلاب المصريين بالخارج 2025
موعد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية "الدور الثاني" 2025
فيديو قد يعجبك: