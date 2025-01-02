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نماذج امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي 2025

02:31 م الخميس 02 يناير 2025
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كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج اختبارات مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي 2025.

يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

ويعقد امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها (حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور).

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امتحان اللغة الإنجليزية الصف الأول الثانوي وزارة التربية والتعليم
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