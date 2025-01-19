وزير التعليم: تصحيح امتحان مادة الدين إلكترونياُ بدون تدخل بشري

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يجب إعادة النظر في مدى أهمية مادة الدين بالنسبة للطلاب، مضيفا: الطلاب كانوا يهتمون أكثر بالمواد التي تدخل في المجموع، بينما لا يولون نفس الاهتمام للمادة التي لا تدخل في المجموع.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عقدت اليوم مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية لمناقشة نظام البكالوريا المصرية.

وأوضح "عبد اللطيف" أنه من الضروري إرسال رسالة للطلاب بأن الدين له نفس الأهمية كغيره من المواد الدراسية المضافة بالمجموع.

وأضاف الوزير، أن أكبر مشكلة كانت تواجه الوزارة في السنوات الماضية هي أن تصحيح مادة الدين كان يتم بواسطة معلمين مسلمين لمادة الدين الإسلامي، ومسيحيون لمادة الدين المسيحي، لكن المشكلة تم حلها الآن حيث أصبح التصحيح إلكترونيًا مما منع أي تدخل بشري.

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