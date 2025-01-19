وزير التعليم: حل مشكلة عجز المعلمين.. وجميع الفصول مجهزة بالأساسيين

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مشكلة عجز المعلمين قد تم حلها تمامًا؛ حيث لا توجد أية مدرسة في مصر تعاني نقصًا في معلمي المواد الأساسية.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عقدت اليوم الأحد، مع رؤساء التحرير والمواقع الإخبارية؛ لمناقشة نظام البكالوريا المصرية.

وأوضح عبد اللطيف أن جميع معلمي المواد الأساسية موجودون في الفصول، مشيرًا إلى أن الوزارة أعلنت مسابقة لتوظيف 72 ألف معلم، ورغم وجود بعض العجز البسيط؛ فإن الطلاب يذهبون إلى الفصول والمعلم موجود.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن إلغاء الصف السادس الابتدائي منذ سنوات كان لحل مشكلة الكثافة الطلابية التي كانت موجودة منذ أكثر من 30 عامًا.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن مصر تحتوي على 480 ألف فصل دراسي في التعليم العام، بالإضافة إلى 550 ألف فصل بشكل عام، مؤكدًا أن بناء الفصول خلال السنوات الماضية كان أكثر صعوبة مقارنةً بالفترات السابقة، حيث تم بناء 150 ألف فصل خلال العقد الماضي.

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