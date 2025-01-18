"تعليم القاهرة" تستبعد 4 رؤساء لجان بامتحانات الشهادة الإعدادية بسبب مخالفات

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم السبت 18 يناير 2025، عن استبعاد أربعة رؤساء لجان من امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك لضمان تحقيق الانضباط الكامل في العملية الامتحانية ومنع أي تجاوزات تؤثر على سير الامتحانات.

تفاصيل المخالفات

أوضحت المديرية، في بيانها، أن قرارات الاستبعاد جاءت نتيجة مخالفات ارتُكبت في بعض الإدارات التعليمية، وهي:

1- إدارة حدائق القبة التعليمية:

- استبعاد رئيس لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية.

- السبب: فتح مظاريف الأسئلة قبل الموعد المحدد.

2- إدارة عين شمس التعليمية:

- استبعاد رئيس لجنة مدرسة أحمد عصمت للغات.

- السبب: السماح بحيازة التليفون المحمول من قبل الطلاب.

3- إدارة المطرية التعليمية:

- استبعاد رئيس لجنة مدرسة المستقبل الإعدادية بنات.

- السبب: مخالفة متعلقة بحيازة التليفون المحمول من قبل الطلاب.

4- إدارة الزيتون التعليمية:

- استبعاد رئيس لجنة مدرسة سراي القبة الإعدادية بنات.

- السبب: نفس المخالفة المتعلقة بالتليفونات المحمولة.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أنها ستتخذ أقصى العقوبات ضد المتسببين في هذه التجاوزات، مع التشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، لضمان نزاهة العملية التعليمية.

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