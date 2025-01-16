"نقيب المعلمين" يشكر السيسي على جهوده لدعم القضية الفلسطينية

كتب- أحمد الجندي:

أشادت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بالدور المصري الفاعل في دعم القضية الفلسطينية، معربة عن تقديرها لجهود التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تحقق بوساطة مشتركة بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الزناتي أن الاتفاق يمثل خطوة إيجابية نحو إنهاء العنف وحماية أرواح الأبرياء، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام ببنود الاتفاق والعمل على ضمان استمراره.

وأضاف أن هذه الخطوة تعد فرصة لتمهيد الطريق نحو حلول شاملة تحقق حقوق الشعب الفلسطيني وتضمن الاستقرار في المنطقة.

ووجه الزناتي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني ووقف نزيف الدماء، والتي أثمرت عن تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار بعد مفاوضات دامت لأكثر من عام.

كما أشاد بقرار الرئيس السيسي بتسريع إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لتخفيف الأزمة الإنسانية دون أي معوقات، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس التزام مصر بحل الدولتين وتحقيق سلام مستدام.

وفي ختام تصريحاته، أعلن نقيب المعلمين عن دعوة أعضاء اتحاد المعلمين العرب لاجتماع عاجل لدراسة تقديم الدعم اللازم لاستعادة العملية التعليمية في قطاع غزة.

كما أكد أهمية توفير منصات تعليمية للطلاب والمعلمين الفلسطينيين لاستكمال دراستهم رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنشآت التعليمية.

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