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خبير تربوي: البكالوريا المصرية مزيج من أفكار سابقة.. ومقترح قابل للتعديل

08:32 ص السبت 11 يناير 2025

الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس

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كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إنه عند مناقشة مقترح البكالوريا المصرية الجديدة، يجب التأكيد على بعض النقاط الأساسية أهمها، أن هذا المقترح هو مزيج من أفكار ومقترحات قديمة حظيت بتأييد الخبراء، وأن الجديد في النظام هو الاسم فقط.

وأضاف "حجازي" فى تصريحات لمصراوي، أن البكالوريا الجديدة جاءت بعد تغييرات جذرية في نظام الثانوية العامة أثارت الارتباك بين الطلاب وأثارت الرأي العام، مما يثير تساؤلات حول مدى الحاجة لمقترح جديد في هذا التوقيت.

وأشار الأستاذ المساعد يعلم النفس، إلى أن وزارة التربية والتعليم قدمت هذا المقترح بالرغم من وجود قرار بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي والابتكار، الذي من المفترض أن يكون المسؤول عن طرح مثل هذه التعديلات الجوهرية، مما يجعل المقترح غير مبرر في نظره.

وأكد "حجازي"، على أن هذا المقترح ليس نهائيًا وإنما هو مجرد طرح قابل للمناقشة والتعديل، سواء بالحذف أو الإضافة كما أشار إلى عدة نقاط إيجابية، منها:

- فكرة تعدد المسارات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتتيح للطلاب المرونة في التعلم وفقًا لقدراتهم، بالإضافة إلى مواءمتها للتخصصات الجامعية الجديدة والكليات الحديثة.

- فكرة التحسين بشكل عام التي تساعد في تقليل قلق الاختبار وتساهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

- فكرة التقييم المتعدد التي تساهم في إبقاء الطالب نشطًا وتقليل الأعباء على فترة زمنية أطول.

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