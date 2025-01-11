قبل انطلاق امتحانات نصف العام| ماذا تفعل عند استلام الورقة الامتحانية؟.. خبير تربوي يُجيب

كتب- أحمد الجندي:

وجه الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، مجموعة من النصائح المهمة للطلاب لضمان أدائهم الجيد خلال فترة الامتحانات بالتزامن مع انطلاق امتحانات نصف العام الدراسي 2025 لصفوف النقل بدءًا من اليوم السبت حتى الخميس 16 يناير.

وأوضح "شوقي" في تصريحات لمصراوي، أن هناك نصائح يجب على الطالب اتباعها حتى تمر فترة الامتحانات بسلام منها:

- النوم المبكر لضمان الراحة الجسدية والعقلية.

- الحضور إلى لجنة الامتحان قبل بدء الوقت بعشر دقائق.

- التأكد من اصطحاب الأدوات الدراسية اللازمة وتجنب استعارة أي شيء من الزملاء.

- الامتناع عن اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان.

- الحفاظ على الهدوء أثناء استلام ورقة الامتحان وقراءة الأسئلة بعناية.

- بدء حل الأسئلة السهلة أولاً، ثم العودة للأسئلة الصعبة.

- الإجابة على الأسئلة المقالية باختصار دون الإطالة.

- تنظيم الوقت خلال الامتحان وتخصيص وقت لكل سؤال.

- عدم التسليم قبل انتهاء الوقت المخصص للامتحان.

- مراجعة الإجابات بدقة قبل تسليم ورقة الامتحان.

اقرأ أيضاً:

نظام "البكالوريا الجديد".. متحدث التعليم يعلق على إدراج التربية الدينية في المجموع

بديل الثانوية العامة.. تفاصيل نظام البكالوريا الجديد