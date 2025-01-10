نظام البكالوريا المصرية.. "س و ج" كل ما تود معرفته عن بديل الثانوية العامة

وزير التعليم: نجحنا فى ارتفاع نسب حضور الطلاب بالمدارس إلى أكثر من 85%

كتب- أحمد الجندي:

كشف مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن آليات تنفيذ مقترح نظام البكالوريا المصرية الجديد كبديل لنظام الثانوية العامة الحالي، والتوافق على صيغة نهائية تطرحها الحكومة للحوار المجتمعي قبل بدء.



متى يُطبق نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة؟

في حالة إقراره والموافقة عليه بشكل نهائي سيتم تطبيقه على الطلاب الذين يلتحقون بالصف الأول الثانوي العام المقبل.

ما أهم مميزات نظام البكالوريا؟

يعتمد النظام على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلاً عن الحفظ والتلقين ويركز على التعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، ويعتمد على التقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل.

وترصد الأسئلة التالية تفاصيل نظام البكالوريا المصرية،وهي:

ما مكونات النظام وعدد مراحلها؟

تتكون البكالوريا من مرحلتين هما:

- المرحلة التمهيدية للصف الأول الثانوي.

-المرحلة الرئيسية للصفين الثاني والثالث الثانوي.

ما المواد التي يدرسها الطالب في المرحلة التمهيدية «أولى ثانوي»؟

- مواد أساسية تدخل في المجموع الكلي: "التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ المصري والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولى".

- مواد خارج المجموع: "اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب".

ما المواد التي يدرسها الطالب في المرحلة الرئيسية «ثانية ثانوي»؟

- مواد أساسية «اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى".

- مواد تخصصية يختار منها الطالب مادة واحدة وتشمل:

- الطب وعلوم الحياة " الرياضيات – الفيزياء".

- الهندسة وعلوم الحاسب «الرياضيات مستوى رفيع – الفيزياء مستوى رفيع».

- الأعمال «الاقتصاد مستوى رفيع – الرياضيات».

- الآداب والفنون "جغرافيا مستوى رفيع – إحصاء".

ما المواد التي يدرسها الطالب في المرحلة الرئيسية «ثالثة ثانوي»؟

- مواد أساسية لجميع التخصصات ومادة التربية الدينية.

- مواد تخصصية وتشمل:

- الطب وعلوم الحياة «الأحياء والكيمياء مستوى رفيع».

- الهندسة وعلوم الحاسب «الرياضيات – الفيزياء مستوى رفيع».

- الأعمال «الاقتصاد مستوى رفيع – الرياضيات».

- الآداب والفنون «جغرافيا مستوى رفيع – إحصاء».

ما هي القواعد العامة للمرحلة الرئيسية للصفين الثاني والثالث الثانوي؟

- إتاحة الامتحانات بفرصتين كحل عام دراسي: مايو ويوليو للصف الثاني ويونيو وأغسطس للصف الثالث.

- دخول الامتحان للمرة الأولى مجاناً وبعد ذلك بمقابل 500 جنيه للامتحان.

- تحتسب درجة كل مادة من المواد السبع من 100 ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع درجاته لكل مادة.

- تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه لكل محاولة وترسل قاعدة البيانات لمكتب التنسيق.

- دخول الامتحان للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير ويسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي.

- يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي.

- الحد الأقصى لسنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.

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