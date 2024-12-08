وزير التعليم يفاجئ مدارس المنيا ويراجع كراسات الحصة.. وتوجيهات جديدة

كتب- أحمد الجندي:

تفقدَ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، في جولة مفاجئة، عددًا من مدارس محافظة المنيا؛ في إطار الجولات المستمرة التي يجريها الوزير بالمدارس بمختلف المحافظات، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

ورافقَ الوزير، حسب بيان الوزارة اليوم الأحد، خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهل وزير التربية والتعليم ومحافظ المنيا جولتهما بزيارة مدرسة "عمرو السعدي عبد الحميد للتعليم الأساسي" التابعة لإدارة العدوة التعليمية، والتي تضم ٤٧٤ طالبًا وطالبة.

وحضر الوزير والمحافظ طابور الصباح، وتابعا فقرات الإذاعة المدرسية، وشهدا تحيةَ العلم والنشيدَ الوطني، وأشادا بأداء الطلاب ومهاراتهم في إلقاء الفقرات بمهارة وإتقان.

وتفقد الوزير والمحافظ عددًا من فصول المدرسة؛ حيث اطلع الوزير على أداء الطلاب في كراسات الحصة والواجبات المنزلية للطلاب، ومدى التزامهم.

وحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، وتقييم أدائهم، للتأكد من مستوى مهارات القراءة وفهم الدروس لديهم، وتحديد مستواهم التعليمي.

ووجه عبد اللطيف بإعداد برامج علاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة، ومتابعة تحسن مستواهم التعليمي.

وتوجه الوزير والمحافظ إلى مدرسة "المسيد الابتدائية" التابعة لإدارة العدوة "الفترة الصباحية"، والتي تضم ٩٣٦ طالبًا وطالبة؛ حيث حرص على متابعة أداء الطلاب في كراسات الواجبات المدرسية والحصة، ومستوى أداء الطلاب في القراءة والكتابة، ووجه بتنفيذ البرامج العلاجية لتحسين مستوى أداء الطلاب، وإرسال لجنة للمدرسة لمتابعة ما تم تنفيذه من توجيهات وقياس نتائج تحسن أداء الطلاب.

وتوجه وزير التربية والتعليم ومحافظ المنيا أيضًا إلى مدرسة "الشهيد محمد إبراهيم الثانوية المشتركة" التابعة لإدارة العدوة التعليمية والتي تضم ٦٨١ طالبًا وطالبة.

وتابع الوزير والمحافظ خلال زيارتهما المدرسة، التقييمات الأسبوعية للطلاب، حيث وجه الوزير بالالتزام بإجراء التقييمات التي أعدتها الوزارة بصورة منتظمة.

وتفقد الوزير والمحافظ مدرسةَ "كفر المداور الابتدائية ٢" التي تضم ٦٤٢ طالبًا وطالبة؛ حيث تفقدا عددًا من الفصول، واطلعا على دفاتر درجات الطلاب في التقييمات الأسبوعية، ووجَّه الوزير بالالتزام بكل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية التي أعدتها الوزارة.

وتضمنت الجولةُ تفقدَ الوزير والمحافظ مدرسة مغاغة الثانوية بنين والتي يبلغ إجمالي عدد طلابها ٤٦٤ طالبًا؛ حيث تفقدا عددًا من فصول المدرسة، وحرص الوزير على متابعة الالتزام بإجراء التقييمات بصورة منتظمة.

واختتم الوزير والمحافظ جولتهما بزيارة مدرسة "مغاغة الإعدادية بنين" الملحقة بمدرسة "مغاغة الثانوية بنين"، لإجراء أعمال الصيانة بالمدرسة، والتي يبلغ عدد طلابها ٤٣٦ طالبًا؛ حيث حرصا على متابعة انتظام العملية التعليمية.

وأكد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف تعزيز جودة التعليم وضمان توفير أفضل الفرص التعليمية لجميع الطلاب، موجهًا الشكر إلى محافظ المنيا على جهود المحافظة المبذولة لتطوير العملية التعليمية وتهيئة المدارس لتحقيق انضباط المنظومة التعليمية بالمحافظة.

وثمن محافظ المنيا جهود الوزير لتطوير العملية التعليمية، وكل الجهود التي تبذلها الوزارة؛ لضمان انضباط العملية التعليمية، مؤكدًا أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لضمان انضباط العملية التعليمية وتحفيز الطلاب.

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