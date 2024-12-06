"تعليم القاهرة" تفتح باب الإعارات للمعلمين - الشروط والأوراق المطلوبة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فتح باب تلقى استمارات الإعارة للراغبين في التقدم للإعارات للعام الدراسي 2026/2025 اعتباراً من من تاريخ بداية الإعلان وحتى آخـر يناير 2025.

الأوراق المطلوبة لتلقي إستمارة الإعارة

وأوضحت المديرية، أن الأوراق المطلوبة لتلقي استمارات الإعارة كالتالي:

- يحصل من كل متقدم بطلب للإعارة للدول العربية قيمة استمارة الإعارة مبلغ وقدره (200) مائتين جنيهاً بموجب إيصال يحصل بخزانة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- يحصل من كل متقدم بطلب للإعارة للدول الغير ناطقة باللغة العربية قيمة استمارة الإعارة مبلغ (400) أربعمائة جنيهاً بموجب إيصال يحصل بخزانة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- شهادة طبية معتمدة من جهة رسمية تثبت صلاحية المتقدم للسفر للخارج وأنه خالي من العاهات والعيوب الجسدية الواضحة.

- بالنسبة للسيدات تقدم إقرار من الزوج بالموافقة على سفرها للخارج دون اصطحاب الأطفال وأن تكون الموافقة معتمدة من جهة رسمية سارية طوال مدة الإعارة.

- وعلى من تتقدم للإعارة أن تذكر في طلب الإعارة اسم المحرم إن وجد من يستطيع السفر معها إلى الدولة التي تشترط ذلك ويكون الإقرار مستوفى طابع نقابة مهن تعليمية فئة خمسون قرشاً.

الشروط الواجب توافرها لتقديم استمارة الإعارة

- بالنسبة للمتقدم للإعارة أن يكون تقرير أخر سنتين ممتاز بالنسبة للوظائف التخصصية الإدارية والكتابية و كفء بالنسبة لوظائف التخصصية تعليم.

- ألا يزيد السن عن 56 عاماً للمعلمين وشاغلى الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية والوظائف الإشرافية ووظائف التوجيه الفنى ومن يتقدم للتدريس باللغات الأجنبية والمتقدمين للدول الناطقة بغير العربية.

- يلصق على استمارة الإعارة طابع مهن تعليمية فئة (2) جنيه.

- بالنسبة للمتقدمين المشتركين بنقابة الزراعيين يلصق على استمارة الإعارة

[ 5 طوابع فئة كل منها عشرة جنيهات بإجمالى خمسون جنيهاً ].

- على كل متقدم بإستمارة الإعارة أن يرفق صورة من المؤهل الحاصل عليه.

- بالنسبة للمتقدم تخصص تكنولوجيا تعليم أن يرفق صورة من قرار تعيينه مع الإستمارة.

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