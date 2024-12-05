وكيل تعليم الجيزة يكرم مدير مدرسة ويُحيل مُعلمة للشئون القانونية

كتب- أحمد الجندي:

تفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدارس إدارة الدقي التعليمية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

شملت الزيارة العديد من المدارس منها، مدرسة الأورمان الثانوية بنات، ومدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب الرسمية لغات، ومدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب الإعدادية بنين، ومدرسة الشهيد العميد عامر عبد المقصود الابتدائية، ومدرسة أحمد محروس مصطفى الرسمية لغات.

وأكد "عطية"، ضرورة المحافظة على النظافة والتقييمات الدورية وتحفيز الطلاب من خلال الأنشطة مع ضمان تفعيل دفاتر الاحتياطي والمتابعة الدقيقة لسجل القرائية والأنشطة.

وأِشار وكيل وزارة التعليم بالجيزة، إلى التركيز على تعزيز الانضباط وتحسين جودة الأداء التعليمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وكرم مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مدير مدرسة الأورمان الثانوية بنات، تقديرًا لجهودها المتميزة وانضباط الإدارة والعاملين بالمدرسة، كما أحال معلمة باللغة العربية للشئون القانونية لعدم الالتزام بتفعيل الخطط العلاجية وسجل القرائية.

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