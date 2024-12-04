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مواصفات امتحان مادة التاريخ للصف الأول الثانوي 2025

11:31 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

وزارة التربية والتعليم والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل امتحان مادة التاريخ للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025، والشروط الواجب توافرها في صياغة الأسئلة.

مواصفات امتحان مادة التاريخ للصف الأول الثانوي

وأوضحت الوزارة أن الأسئلة الموجودة بالورقة الامتحانية تتنوع ما بين اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

وجاءت الشروط الواجب توافرها في ورقة الأسئلة، كما يلي:

- اتباع القواعد العلمية المتعارف عليها عند صياغة الأسئلة الموضوعية والمقالية.

- قياس القدرة على التواصل إلى المعلومات وفهمها.

- استخدام المعلومات في مواقف جديدة.

- استخدام ما درسه الطالب من معلومات في إدراك العلاقات.

- القدرة على تطبيق المعلومات في مواقف جديدة.

- القدرة علي تحليل المعلومات والاستنتاج منها.

- القدرة علي صياغة الأفكار بأسلوبه.

- القدرة علي ابتكار أفكار جديدة.

مواصفات امتحان التاريخ أولي ثانوي

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وزارة التربية والتعليم امتحان مادة التاريخ للصف الأول الثانوي
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