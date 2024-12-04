مواصفات امتحان مادة التاريخ للصف الأول الثانوي 2025
كتب- أحمد الجندي:
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل امتحان مادة التاريخ للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025، والشروط الواجب توافرها في صياغة الأسئلة.
مواصفات امتحان مادة التاريخ للصف الأول الثانوي
وأوضحت الوزارة أن الأسئلة الموجودة بالورقة الامتحانية تتنوع ما بين اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.
وجاءت الشروط الواجب توافرها في ورقة الأسئلة، كما يلي:
- اتباع القواعد العلمية المتعارف عليها عند صياغة الأسئلة الموضوعية والمقالية.
- قياس القدرة على التواصل إلى المعلومات وفهمها.
- استخدام المعلومات في مواقف جديدة.
- استخدام ما درسه الطالب من معلومات في إدراك العلاقات.
- القدرة على تطبيق المعلومات في مواقف جديدة.
- القدرة علي تحليل المعلومات والاستنتاج منها.
- القدرة علي صياغة الأفكار بأسلوبه.
- القدرة علي ابتكار أفكار جديدة.
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