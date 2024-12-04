لجان متابعة يومية.. توجيهات مهمة من وزير التعليم أثناء جولته بمدارس

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان مادة العلوم التكميلية للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025، وتوزيع الأسئلة وضوابط الامتحان.

مواصفات امتحان مادة العلوم التكميلية للصف الأول الثانوي

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الأسئلة بالورقة الامتحانية تكون متنوعة بين أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجة) بنسبة 85% تقريبًا بما يعادل 20 من درجة الاختبار، والأسئلة المقالية (سؤالين كل سؤال درجتين) بنسبة 15% بما يعادل 4 من درجة الاختبار.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

أعلنت الوزارة، الضوابط العامة للورقة الامتحانية، على النحو التالي:

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها: (حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية).

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- توزيع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- استيفاء الورقة الامتحانية للبيانات الأساسية: (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها: (حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور).

- لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان (مزيد من المعرفة).

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