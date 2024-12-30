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"التعليم" تتيح رابط التقديم للعمل بكنترولات الثانوية العامة 2025

04:18 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تسجيل استمارات التقديم للعمل بلجان النظام والمراقبة "الكنترولات" ولجان الإدارة، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 كما يمكن للراغبين التقديم من خلال الرابط الرسمي: هنا

إعادة الترشيح لرؤساء ووكلاء الكنترولات

ووافق وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، على إعادة ترشيح رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة ممن أكملوا ثلاث سنوات في مواقعهم، للعمل في امتحانات الثانوية العامة 2025.

تفاصيل التقديم

- التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

- باب التقديم مفتوح خلال الفترة من الخميس 26 ديسمبر 2024 وحتى الخميس 2 يناير 2025.

- الترشح متاح للعمل كرئيس أو وكيل للجان النظام والمراقبة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستعدادات المكثفة لضمان تنظيم عملية امتحانات الثانوية العامة بأعلى درجات الكفاءة والشفافية.

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وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة كنترولات الثانوية العامة
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