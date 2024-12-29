انطلاق تقييمات أولى وثانية ابتدائي بالمدارس -تفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

بدأت المدارس في التقييمات المبدئية للصفَّين الأول والثاني الابتدائي، للفصل الدراسي الأول، اليوم الأحد، وتستمر حتى 5 يناير المقبل؛ مع استمرار الدراسة للطلاب داخل المدارس، على أن يتم عقد التقييم النهائي من يوم 16 حتى 23 يناير 2024.

ضوابط تقييمات الصف الأول والثاني الابتدائي

- يقوم نظام التقييم للصفَّين الأول والثاني من الحلقة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ؛ من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها "التحريرية- الشفهية- المهارية".

- مراجعة نسبة حضور التلاميذ طبقًا لما ورد بالمادة الخامسة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024، على أن يتم:

- تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات في الصف الأعلى.

- تحفيز الطلاب على تحسين أدائهم، وذلك من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية.

- إحاطة أولياء الأمور بنتائج تلك التقييمات؛ حرصًا على تكامل الأدوار في دعم متابعة التلاميذ.

- اعتبار الفترة من 29 ديسمبر 2024 حتى 5 يناير 2025، مراجعةً وتقييمًا مبدئيًّا للصفَّين الأول والثاني الابتدائي.

- التقييم النهائي يعتبر من 16 يناير 2025 حتى 23 يناير 2025.

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