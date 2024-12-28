موعد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالجيزة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025، للصف الثالث الإعدادي والتي ستبدأ السبت 18 يناير وتنتهي الخميس 23 يناير 2025.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بالجيزة

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بمدارس الجيزة 2025 كالتالي:

- السبت 18 يناير: امتحان اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

- الاثنين 20 يناير: امتحان الجبر والإحصاء والهندسة.

- الثلاثاء 21 يناير: امتحان اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 22 يناير: امتحان العلوم والتربية الفنية.

الخميس 23 يناير: امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.





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