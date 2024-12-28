لم يتم العثور على نتائج البحث

فيديوهات تعليمية لكل المواد الدراسية

إعلان

موعد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالجيزة

02:17 م السبت 28 ديسمبر 2024

الشهادة الإعدادية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025، للصف الثالث الإعدادي والتي ستبدأ السبت 18 يناير وتنتهي الخميس 23 يناير 2025.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بالجيزة

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بمدارس الجيزة 2025 كالتالي:

- السبت 18 يناير: امتحان اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

- الاثنين 20 يناير: امتحان الجبر والإحصاء والهندسة.

- الثلاثاء 21 يناير: امتحان اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 22 يناير: امتحان العلوم والتربية الفنية.

  • الخميس 23 يناير: امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.
  • 1

اقرأ أيضًا:

3 زلازل جديدة تضرب إثيوبيا اليوم.. وخبير يحذر من القادم

رواتب 4000 درهم.. بدء الاختبارات لشباب تقدموا على فرص عمل بالإمارات

الأرصاد تحذر من أمطار ورياح وبرودة بداية من اليوم

"العربية للتنصيع" تتعاون مع "نيرك" لإنتاج قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق

الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية بالجيزة الفصل الدراسي الأول وزارة التربية والتعليم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* رئيس الوزراء يستعرض مقترحات جديدة لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة