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موعد امتحانات الترم الأول للصف الثالث الابتدائي بمدارس الجيزة 2025

02:30 ص السبت 28 ديسمبر 2024

موعد امتحانات الترم الأول

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن جدول امتحانات الترم الأول 2025، للصف الثالث الابتدائي والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للصف الثالث الابتدائى بمدارس الجيزة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن جدول امتحانات الترم الأول للصف الثالث الابتدائى بمدارس الجيزة 2025 كالتالى:

يوم السبت 11 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الأحد 12 يناير : امتحان مادة الرياضيات.

يوم الاثنين 13 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الثلاثاء 14 يناير: محتوى متعدد التخصصات ومادة التربية الدينية.

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