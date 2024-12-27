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موعد امتحانات نصف العام للصف الأول الإعدادي بالجيزة 2025

03:50 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

مديرية التربية والتعليم في الجيزة

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن جدول امتحانات الترم الأول 2025، للصف الأول الإعدادي والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 15 يناير.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للصف الأول الإعدادي بمدارس الجيزة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن جدول امتحانات الترم الأول للصف الأول الإعدادي بمدارس الجيزة 2025 كالتالى:

- يوم السبت 11 يناير: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- يوم الأحد 12 يناير : امتحان مادة اللغة الأجنبية.

- يوم الاثنين 13 يناير: امتحان مادة العلوم .

- يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

الصف الأول الإعدادي

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