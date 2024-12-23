موعد اجازة نصف العام الدراسي 2025.. تعرف على التفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن موعد إجازة نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

موعد اجازة نصف العام 2025

وأوضحت الوزارة أن إجازة نصف العام تستمر لمدة 15 يوما حيث تنتهي الإجازة يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل، كما أن يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يحصل طلاب الصفوف الدراسية على الإجازة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، أي أن كل صف تبدأ إجازة نصف العام له مع آخر يوم بامتحان الترم الأول 2025 .

التعليم تقرر تصحيح امتحانات منتصف العام 2025 يومياً

وجهت المديريات التعليمية ، تعليمات إلي الإدارات التعليمية والمدارس بشأن امتحانات منتصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالتزامن مع بدء امتحانات منتصف العام في يناير 2025.

وأضافت المديريات التعليمة، أنه تم الانتهاء من تجهيز أعمال لجان النظام والمراقبة لكل مدرسة وذلك استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

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